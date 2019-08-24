شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل صحة شمال سيناء: رقابة ومتابعة مكثفة للحماية من أمراض الصيف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور طارق محمد كامل، وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، أن أولويات العمل في خطة وزارة الصحة لأمراض الصيف.

وأضاف وكيل الوزارة، في تصريحات صحفية، السبت، أنه تم تكليف إدارة الطب الوقائي بتكثيف الرقابة والمتابعة على الأعمال الوقائية في المحافظة.

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من جانبه، أكد الدكتور رمضان توفيق، مدير عام الطب الوقائي، أنه بناءً على هذا التكليف يتم استمرار المرور والإشراف على الأعمال الوقائية المتعلقة بإحكام الرقابة والمتابعة على حالات الأمراض المعدية المتعلقة بأمراض الصيف وترصدها، موضحا أن الإدارة قامت بإعداد خطة دورية للمرور والإشراف وإحكام الرقابة على الأعمال الوقائية في المراكز الحضرية والوحدات الصحية على مستوى المحافظة.

وأشار محمد حمزة، مراقب عام الترصد في مديرية الصحة، إلى أن الهدف الرئيسى للتقصيات الوبائية ينحصر في معرفة مصدر العدوى للأمراض، مؤكدًا أهمية متابعة حالات الأمراض المعدية وترصدها، واتخاذ الإجراءات الوقائية لحجاج بيت الله الحرام العائدين إلى أرض الوطن.

وقال فتحي عثمان، مدير مكتب التثقيف والإعلام الصحي، إن مديرية الصحة تعمل على تكثيف جهودها للنهوض بالمنظومة الصحية في شمال سيناء، وإن خطة إدارة الطب الوقائى مستمرة من أجل تقديم خدمة صحية متميزة للمواطن على مستوى المحافظة.