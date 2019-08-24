شكرا لقرائتكم خبر عن نجل «بوضياف» يؤسس حزب «الجزائر قبل كل شيء» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال ناصر بوضياف، نجل الرئيس الجزائري الراحل محمد بوضياف، إنه عازم على تأسيس حزب «الجزائر قبل كل شيء» من أجل جزائر مزدهرة وواعدة، لافتا إلى أن كل الجزائريين مدعوون للانخراط في الحزب القائم على شعار العدالة والعلم والعمل.

وأضاف «بوضياف»، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، إن الهدف من تأسيس الحزب هو المشاركة في الحياة السياسية بصفة حزبية، يساهم في النهوض بالجزائر ويخدم الشعب الجزائري، حتى يكون له ممثلون في كل الولايات، فضلا عن المشاركة المستقبلية في الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية.

وتابع: «لقد أفرزت الثورة جيلا جديدا من الشباب صاحب الرؤية والضمير الوطني لخدمة بلاده، لذلك كانت هناك ضرورة لفتح المجال لجذب الشباب في العمل السياسي ومشاركته في العمل الحزبي»، مضيفا أن «الحزب برنامجه قائم على العدالة والمساواة وتوزيع الثروات، فضلا عن رؤية الرئيس بوضياف للجزائر شعبا ونضالا وتاريخا».