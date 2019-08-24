شكرا لقرائتكم خبر عن السفارة الفلسطينية بالقاهرة: الانتهاء من عودة ٣٣٢٧ من حجاج قطاع غزة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبلت سفارة دولة فلسطين بالقاهرة، الدفعة الأخيرة من حجاج المحافظات الجنوبية العائدين من الأراضي الحجازية بعد أدائهم مناسك الحج وكذلك الحجاج الفلسطينيين المقيمين في مصر؛ حيث وصلوا فجر، اليوم السبت، مطار القاهرة الدولي وهم في طريق عودتهم إلى غزة وعددهم ٥١٤ حاج وحاجة، كان في استقبالهم وفد من كوادر سفارة دولة فلسطين بالقاهرة وممثلي الخطوط الجوية الفلسطينية وممثلي الأجهزة الأمنية المصرية.

وقدّم سفير دولة فلسطين بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية، السفير دياب اللوح التهاني، ولكافة الحجاج لاتمام ونجاح موسم الحج للعام الراهن، ناقلا لهم تحيات الرئيس محمود عباس ومؤكدا لهم حرصه طوال موسم الحج على الاطمئنان عليهم وتأكيد سيادته على ضرورة العمل على توفير كافة سبل الراحة لهم وتيسير شؤونهم.

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وقامت سفارة دولة فلسطين بالقاهرة باستقبال كافة الرحلات الجوية من حجاج قطاع غزة على مدى الأربعة أيام الماضية وكذلك مكرمة خادم الحرمين الشريفين بعدد إجمالي ٣٣٢٧ حاج وحاجة، وأنهت السفارة كافة الإجراءات اللوجستية لتسهيل عودة الحجاج من مطار القاهرة الدولي إلى معبر رفح، وقامت بايفاد مندوبي السفارة بصحبة الحجاج في طريق عودتهم وصولا إلى معبر رفح البري.

وتوجه سفير دولة فلسطين بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية دياب اللوح بجزيل الشكر والعرفان للجهات المصرية والسعودية حكومة وشعبا وأجهزة مختصة لتعاونهم الجم معهم والعمل على تيسير كافة اجراءات سفر وعودة حجاج قطاع غزة.

جدير بالذكر أن سفارة فلسطين بالقاهرة أفرزت لجنة منذ اليوم الأول للعمل على استصدار تأشيرات مكرمة خادم الحرمين الشريفين وكذلك مرافقي الخدمات لكافة الحجاج عبر القنصلية السعودية بمصر، وقامت بتجهيز كافة الخدمات اللوجستية اللازمة لهم؛ لاسيما وتوفير النقل عن طريق سيارات الاسعاف للحالات الصحية الطارئة للحجيج من المعبر للمطار ذهابا وإيابا.