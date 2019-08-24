شكرا لقرائتكم خبر عن «الجنح» تحدد موعد محاكمة ريهام سعيد في «إهانة مرضى السمنة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حدّدت محكمة جنح قسم الجيزة، السبت، جلسة 14 أكتوبر المقبل، كأولى جلسات محاكمة المذيعة ريهام سعيد، مقُدمة برنامج «صبايا»، على قناة الحياة، على خلفية اتهامها من قبل محامٍ بإهانتها لمرضى السمنة.

كانت لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، استدعت المذيعة ريهام سعيد، مقدمة برنامج صبايا في تمام الثانية ظهر من غدٍ الأحد للتحقيق معها بشأن الشكوى المقدمة من المجلس القومي للمرأة ضدها.

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وقال جمال شوقي، رئيس لجنة الشكاوى بالمجلس، إن اللجنة فحصت خلال اجتماعها الطارئ اليوم الشكوى المقدمة من المجلس القومي للمرأة ضد ريهام سعيد، موضحا أن المجلس يستمع غدا للممثل القانوني لقناة الحياة وريهام سعيد.

وأشار إلى أن المجلس قرر استدعاء رئيس مجلس إدارة قناة النهار والإعلامي تامر أمين وذلك بعد الشكوى المقدمة من المجلس القومي للمرأة ضد قناة النهار بشأن ما بدر من المذيع تامر أمين مقدم برنامج «آخر النهار» في حلقته مع رانيا علواني.

وذكر أن التحقيق يتناول أيضا الشكاوى المقدمة بشأن مخالفة القناة للكود الخاص بتغطيات الحوادث الإرهابية وذلك على خلفية تغطيتها لحادث معهد الأورام.

نص دعوى جنحة مباشرة ضد ريهام سعيد لإهانتها مرضى السمنة

نص دعوى جنحة مباشرة ضد ريهام سعيد لإهانتها مرضى السمنة

نص دعوى جنحة مباشرة ضد ريهام سعيد لإهانتها مرضى السمنة