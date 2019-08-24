شكرا لقرائتكم خبر عن «الأعلى للجامعات» يناقش استعدادات استقبال العام الدراسي الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعه الشهرى برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، صباح السبت، 24 أغسطس، بحضور الدكتور محمد لطيف أمين المجلس الأعلى للجامعات، ورؤساء الجامعات، وقيادات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك بمقر المجلس بجامعة القاهرة، وفى بداية الاجتماع قدم المجلس الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي لرعايته وتشريفه احتفال مصر بعيد العلم.

وأكد عبدالغفار، على ضرورة استكمال الجامعات الاستعدادات اللازمة لاستقبال العام الدراسي الجديد ٢٠١٩/٢٠٢٠، موجها بضرورة تواجد وانتظام القيادات الجامعية في الحضور مع بداية العام الدراسي لضمان انتظام العملية التعليمية منذ بداية العام الدراسي.

كما طالب الوزير رؤساء الجامعات الحكومية بالتوسع في إنشاء الجامعات الأهلية لتحقيق الإتاحة في التعليم العالى، مشيراً إلى أن التعديلات التشريعية التي نفذتها الوزارة مؤخراً تسمح للجامعات الحكومية بالتعاون مع منظمات المجتمع المدنى لإنشاء جامعات أهلية، مشيراً إلى أن المشروعات الجديدة في التعليم العالى سوف توفر فرص لتقديم برامج دراسية حديثة كما تساهم في استغلال الامكانيات المادية الموجودة وتحسين أوضاع هيئة التدريس بالجامعات.

وأشار الوزير إلى جهود التعاون والتنسيق مع وزارة الاتصالات في جهود التحول الرقمي للجامعات، وتطوير البنية التحتية المعلوماتية وسرعات الانترنت بالتعاون مع وزارة الاتصالات.

وأقر المجلس في اجتماعه قوائم الجامعات المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات من دولتي جورجيا، وأرمينيا وذلك للطلاب الجدد الراغبين في الالتحاق بجامعات هاتين الدولتين بدءا من العام الدراسي الجديد.

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وناقش المجلس خطة مركز الخدمات الإلكترونية والمعرفية بالمجلس الأعلى للجامعات لتطوير البنية التحتية التكنولوجية بالجامعات الحكومية المصرية، ومضاعفة سرعة الإنترنت لتأهيلها لإجراء الاختبارات المميكنة باستخدام الحاسب الآلى للطلبة من جميع التخصصات بالكليات النظرية والعملية على حد سواء خلال عامين على الأكثر طبقا لتوجيهات رئيس الجمهورية، وأشاد الوزير بتجربة الاختبار المعرفى الموحد بالقطاع الطبى.

كما استعرض المجلس البرنامج الأولى المقترح للمؤتمر الدولى الأول للذكاء الاصطناعى وتكنولوجيا المعلومات الذي تنظمه لجنة قطاع علوم الحاسب والمعلوماتية بالمجلس خلال الفترة من 8-9 من شهر سبتمبر المقبل.

ووافق المجلس على تشكيل اللجنة العليا لمتابعة تنفيذ مشروع محو الأمية بالجامعات المصرية، كما اختار المجلس 3 من رؤساء الجامعات الحكومية المصرية للمشاركة في عضوية مجلس الجامعات الخاصة وذلك لمدة سنة، وشمل الاختيار كل من الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، والدكتور عصام الكردى رئيس جامعة الإسكندرية، والدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف.

وافق المجلس على تشكيل اللجان العلمية لترقية الأساتذة والأساتذة المساعدين للدورة الجديدة 2019-2022 والتى تشمل 131 لجنة علمية ل 123 تخصص علمى، وبلغت نسبة لجان العلوم الأساسية 66% من إجمالى العدد الكلى، و34% من اللجان للعلوم الإنسانية.

وقدم الدكتور محمد لطيف، أمين المجلس الأعلى للجامعات، عرضا تفصيليا لتشكيل اللجان العلمية لترقية الأساتذة والأساتذة المساعدين وشمل العرض عناصر التقييم الموضوعية التي بلغت أحد عشر معيارًا.

وأوضح العرض تمثيل الجامعات المختلفة في عضوية اللجان العلمية، وأشار العرض أن هناك 814 عضوا جديدا تم ضمه لعضوية اللجان بنسبة تغيير بلغت 70% من إجمالى عدد الأعضاء بهذه اللجان، كما أكد أن عدد مقررى اللجان الجدد بلغ 98 مقررا من إجمالى عدد المقررين البالغ 131، وسيبدأ عمل اللجان الجديدة بدءا من 1 سبتمبر القادم، وسوف يستمر العمل بالقواعد القديمة لعمل لجان الترقية إلى جانب القواعد الجديدة لمدة 6 أشهر كمرحلة انتقالية تنتهى مع نهاية فبراير القادم، ويختار عضو هيئة التدريس المتقدم للترقية النظام الذي يرغب في الترقية على أساسه، وسوف تأخذ اللجان العلمية بنظام القواعد الجديدة مع إيقاف العمل بالقواعد الحالية بدءا من 1 مارس 2020.

وافق المجلس على بدء الدراسة بكليات الحاسبات وعلوم البيانات بجامعة الإسكندرية، وكلية الحاسبات والمعلومات بجامعة دمياط، والتمريض بجامعة دمياط وإدراج هذه الكليات في تنسيق العام الحالى لطلاب التحويلات، ووافق المجلس على مقترح إنشاء المعهد الفنى للتمريض بجامعة قناة السويس.