شكرا لقرائتكم خبر عن الدول السبع الصناعية الكبري تشيد بمصر (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح السبت، إلى مدينة «بياريتز» الفرنسية، للمشاركة في قمة مجموعة الدول السبع، تلبية لدعوة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. ونالت مصر إشادات مجموعة الدول الصناعية الكبرى، ومن أبرز الإشادات البريطانية بمصر ما قالته اكونو مسيت البريطانية، حيث قالت :«معدل نمو الإقتصاد المصري يصل إلى ٥.٦% ليجعله في المرتبة الثالثة عالميا بعد الصين ٦.٤% والهند ٥.٨%».

كما قال بنك ستاندرد تشارتر البريطاني: «ساهم انتعاش السياحة وتزايد تدفقات العاملين بالخارج في تقلص عجز ميزان الحساب الجاري وهو ما سيتم تدعيمه من خلال صادرات حقل ظهر». في حين قالت فاينشال تايمز: «ساهم برنامج الإصلاح الاقتصادى في تحسين مؤشرات الاقتصاد وهو ما ظهر من خلال تراجع التضخم وزيادة معدلات النمو».

بينما من أبرز الاشادات اليابانية بمصر ما قاله هيرويوكدا شيجي، رئيس منظمة جيترو اليابانية، «هيئة التجارة الخارجية اليابانية» حيث قال:«هناك فرص رائعة للاستثمار في مصر وهدف الشركات اليابانية الاستثمار حتي تتحقق الاستفادة البلدين».

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كما قال ساتوشي اوزاوا، رئيس مجلس الأعمال الياباني المصري،:«شهد الاقتصاد المصري نموا مطردا إلى جانب استقرار أساسه السياسي»، في حين قالت الوكالة اليابانية للتعاون الدولي :«استقرار مصر وتعزيز دورها التنموى البناء في المنطقة يعد أمرا مهما لتحقيق السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط».

ومن أبرز الإشادات الكندية بمصر ما قالته اليزابيث كينجستون رئيسة مكتب المجلس الكندى الدولي بالعاصمة اوتاوا:«تشهد مصر مرحلة تحول كبري على مختلف الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وذلك بجانب الدور الإقليمي المحورى الذي تقوم به في مختلف قضايا المنطقة».

كما قال برلمان مقاطعة انتاريو بكندا:«تأتي الموافقة على تخصيص شهريوليو للاحتفال بالحضارة والتراث المصري بالمقاطعة، كتقدير لتاريخ مصر العريق، فضلا عن الاسهامات البناءة للجالية المصرية في كندا في مختلف المجالات».

في حين قال جورج فورى رئيس مجلس الشيوخ الكندى :«اقدر الدور الفعال والمؤثر الذي تضطلع به مصر في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وهو ما يسهم في دعم الأمن والاستقرار في المنطقة». وتعقد قمة مجموعة الدول السبع الصناعية الكبري في مدينة بياريتز الفرنسية في الفترة من٢٦ إلى ٢٤ أغسطس.