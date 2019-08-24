شكرا لقرائتكم خبر عن شيخ الأزهر: مصر تحتاج إلى الاستثمار في الوعي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إن مصر تحتاج إلى الاستثمار في الوعي بجانب بحوث علمية جادة من أجل تقدم وطننا الحبيب.

وأضاف شيخ الأزهر، السبت، خلال لقائه مع الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، لبحث سبل دعم التعاون العلمي بين الأزهر والأكاديمية، إن العمل على زيادة الوعي هو أول خطوات النجاح، مؤكدا أننا لدينا شباب مميز يحتاج كل الدعم والتشجيع حتى يخرج ما لديه من قدرات وابتكارات.

بدوره، أوضح الدكتور محمود صقر، أن الأكاديمية تعمل على نشر ودعم ثقافة الابتكار والإبداع في كل أنحاء الجهورية، مضيفًا أن حاضنة التكنولوجية «رواق» التابعة للأكاديمية تقدم الدعم المادي والفني والتدريب ودراسات الجدوى والتسجيل؛ لتمكين المبتكر من الوصول إلى نجاح فكرته ومشروعه.