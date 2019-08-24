شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار إزالة التعديات في المحافظات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت الأجهزة التنفيذية بالمحافظات، بالاشتراك مع الأجهزة الأمنية، شن عدة حملات لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية والبناء المخالف، في نفس السياق واصلت الأجهزة واللجان المختصة بتقنين الأراضى تلقى الطلبات تمهيداً لدراستها وإجراء التصرف بشأنها في مختلف المراكز. في القليوبية، شنت الأجهزة التنفيذية حملة مكبرة على التعديات على الأراضى الزراعية، تمكنت خلالها من إزالة 2480 حالة تعد على أملاك الدولة، و1915 على الأراضى الزراعية.

وأكد الدكتور علاء عبدالحليم مرزوق، محافظ القليوبية، أن التعديات على الأراضى الزراعية جريمة في حق الشعب، وتقوم المحافظة بالتصدى لكافة أشكال التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة ونهر النيل، مشيرا إلى أن المحافظة بكامل أجهزتها حريصة كل الحرص على تطبيق القانون واسترداد حقوقها التي هي حق الشعب، وعودة آخر شبر من أملاك الدولة، بمشاركة جميع الأجهزة المعنية بالمحافظة.

وقال إنه منذ انطلاق الموجة رقم 13 حتى تاريخه تمت إزالة 2480 حالة تعد على أملاك الدولة بمساحة 236050.75 م2، وإزالة 1915 حالة تعد على الأراضى الزراعية بمساحة 233694 م2. لافتاً إلى اتخاذ كافة الإجراءات الرادعة ضد المخالفين في البناء، مشيراً إلى توجيهات القيادة السياسية بمحاربة الفساد وردع المخالفين والحفاظ على هيبة الدولة، وحرص الدولة على صون حقوقها والحفاظ على حقوق مواطنيها وتنفيذ القانون.

وشدد على تنفيذ قرارات الإزالة على هذه التعديات حتى سطح الأرض، مؤكداً أن الإزالات مستمرة لحماية الرقعة الزراعية وأملاك الدولة من أجل القضاء على هذه الظاهرة، داعيا نواب البرلمان ووسائل الإعلام للمساعدة في بناء الوعى المجتمعى للحد من هذه الظاهرة وتجنب الإضرار بالرقعة الزراعية ووقف التعديات.

وفى كفرالشيخ، تابع اللواء خالد حسن مرسى، رئيس مركز ومدينة دسوق، إزالة قوة قادها عمر الحميدى، رئيس قرية محلة دياى، وفريق عمل معاون له ومدير الجمعية الزراعية المختصة والقسم الهندسى بالقرية ونقطة الشرطة، عدد 2 حالة تعد على أرض زراعية، الأولى على مساحة 3 قراريط، والثانية على مساحة 350م، وتمت الإزالة لحالة تعد على مساحة 100م، وتم ردم الحفر بقرية محلة دياى حتى مستوى سطح الأرض وتسليم الأرض إلى مدير الجمعية، واتخاذ الإجراءات القانونية.

Advertisements

وفى الأقصر، أعلن أحمد الطيب، مدير عام أملاك الدولة بمحافظة الأقصر، أنه في إطار حصر التعديات على أراضى أملاك الدولة وإزالة هذه التعديات على مدار عامين خلال الفترة من 17 مايو 2017 حتى 19 أغسطس 2019، بلغ إجمالى حالات التعدى على أراضى الدولة 14000 حالة تتضمن 9638 حالة تعد بالمبانى على أراضى أملاك الدولة بمساحة 1847452 م2، و4362 حالة تعد على أراض زراعية.

وأضاف «الطيب» أنه في ظل أعمال موجات إزالة التعديات على أراضى الدولة على مدار عامين تمت إزالة 10475 حالة تعد على أراضى أملاك الدولة تتضمن 6445 حالة تعد بالمبانى على أراضى أملاك الدولة، و4030 حالة تعد على الأراضى الزراعية، مشيراً إلى أنه من خلال التنسيق مع الجهات المنوط بها أعمال تقنين الأوضاع لواضعى اليد على أراضى أملاك الدولة واسترداد هذه الأراضى تستمر أعمال إزالة التعديات على الأراضى.

في السياق نفسه، أعلنت إيناس عبدالراضى، مدير عام مركز المعلومات، رئيس لجنة المنظومة الإلكترونية للتقنين، أن عدد الطلبات المقدمة حتى أغسطس الجارى بلغ 13877 طلبا تتضمن 7635 طلبا لأراضى مبان، و6242 طلبا لأراض زراعية بعضها استوفى الضوابط والشروط والآخر غير مستوفى الضوابط والشروط، وتمت معاينة 7701 طلب وفحص 11083 طلبا.

وأوضحت «إيناس» أن البدء في منظومة تقنين أوضاع واضعى اليد على الأراضى أملاك الدولة واسترداد الأراضى المتعدى عليها ووفقاً للقانون رقم 144 لعام 2017 بشأن القواعد والإجراءات الخاصة بالتصرف في أملاك الدولة، يجرى العمل بمحافظة الأقصر على قدم وساق من خلال التنسيق ما بين اللجان المختلفة المنوط بها أعمال منظومة تقنين الأراضى ما بين تلقى الطلبات والمراجعة والمعاينة والفحص والتثمين والعقود.

وأضافت أنه تم إنهاء إجراءات 105 عقود تتضمن 68 عقدا لمبان بإجمالى مساحة 17242.73 م2، و37 عقدا لأراض زراعية بإجمالى 702.996 فدان على مستوى كافة مدن ومراكز المحافظة بإجمالى 38170204 مليون جنيه قيمة مستحقات العقود، متضمنة 4 حالات سددت كامل المبلغ المستحق، وحالات قامت بتسديد 25% من المبلغ المستحق بالإضافة إلى قيمة رسوم أذون الفحص والمعاينة.

وأكدت إيناس عبدالراضى أن محافظ الأقصر، المستشار مصطفى ألهم، يتابع الموقف بشكل دورى مع كافة الجهات المنوط بها أعمال منظومة تقنين الأوضاع واسترداد أراضى الدولة، ويشدد على ضرورة تسهيل إجراءات تقنين الأوضاع للمواطنين الراغبين في التصالح مع الدولة، مشيرة إلى أنه يتم خصم 10% من قيمة المستحقات المالية في حال سداد كامل المبلغ المقرر.