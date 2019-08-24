شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: توفير المحتوى الرقمى على التابلت لطلاب الثانوى فى جميع المواد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن بناء المحتوى الإلكترونى للمناهج الدراسية للثانوى العام مستمر، مضيفا أن الوزارة ستوفر محتوى أولى ثانوى فى المواد التى لم يكن لها محتوى العام الماضى على التابلت.

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وأضافت الوزارة، أن بناء المحتوى الإلكترونى وتدريب المعلمين والبنية التحتية استثمارات قومية طويلة المدى، موضحة أن توزيع التابلت تابع لجهات أخرى.

وحضر المؤتمر قيادات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، ومديرة عموم تنمية المواد الدراسية، والدكتورة نوال شلبى مدير مركز المناهج التعليمية بالوزارة والدكتور رضا حجازى رئيس قطاع التعليم العام والدكتور رمضان محمد مدير مركز الامتحانات والتقويم التربوى والدكتور محمد مجاهد نائب الوزير وخالد عبد الحكم مدير الإدارة العامة للامتحانات.