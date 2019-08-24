شكرا لقرائتكم خبر عن قرار جمهورى بتجديد تعيين أمين عام مجلس الوزراء لمدة عام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القرار رقم 421 لينك 2019، بتجديد تعيين عاطف عبد الفتاح عبد الرحمن فى وظيفة أمين عام مجلس الوزراء، بدرجة نائب وزير لمدة عام اعتباراً من 8/9/2019. Advertisements نشر القرار بالجريدة الرسمية.

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