شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. تصريحات ألمانية تؤكد قوة العلاقات مع مصر بالتزامن مع انطلاق قمة السبع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشارك الدولة المصرية فى اجتماعات قمة السبع الكبرى التى تنطلق اليوم فى مدينة بياريتز بفرنسا والتى وتستمر حتى يوم 26 أغسطس الجارى، وتعد دولة ألمانيا من الدول السبع الكبرى، ويعرض الفيديو التالى تصريحات من مسئولين بدولة ألمانيا تؤكد قوة الدولة المصرية.

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انجيلا ميركل: "أكدت على العلاقات الوثيقة والمتعددة الأوجة بين مصر وألمانيا فى مجالات الاقتصاد والثقافة والتعاون الأنمائى، مشيدة بالجهود التى تبذلها مصر لحماية حدودها البحرية، والتى تمنع الهجرة غير شرعية إلى اوروبا".

أولاف شولتز نائب المستشارة الألمانية ووزير المالية: "ندعم الجهود المبذولة لتحسين أداء الاقتصاد المصرى وذلك فى إطار برنامج الإصلاح الاقتصادى مع صندوق النقد الدولى".

جو كايسر الرئيس التنفيذى لشركة سمينز: "نفتخر بكوننا جزءا من المجتمع المصرى، وبمساهمتنا فى تشكيل المستقبل سويا بما يضمن استمرار تقدم الاقتصاد المصرى".