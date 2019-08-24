شكرا لقرائتكم خبر عن كيف نفهم مستجدات منظومة التعليم الجديدة بالثانوى العام فى 11 معلومة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على تفاصيل الدراسة والتقييم فى الصف الثانى الثانوى والثانوى العام فى النظام المعدل للثانوية العامة، الخليج 365 يرصد فى 11 خطوة أبرز التفاصيل والمستجدات.

1 - الصف الأول الثانوى العام تجريبي فى جميع الدفعات مع استفادة الطلاب من النظام التقييم الجديد حيث تعتبر اولى ثانوى سنة نقل عادية.

2- الطلاب فى الصف الأول الثانوى يؤدون الامتحان إلكترونيا.

3- الصف الثانى الثانوى العام دفعة العامة الدراسى المقبل نقل فقط وليست ضمن الثانوية التراكمية أى سنة نجاح ورسوب فقط مجموع الطالب لن يكون ضمن مجموع دخول الجامعة.

4- الدفعات التالية للصف الثانى الثانوى ستكون تراكمية اى أن مجموع دخول الطالب الجامعة سيكون من خلال الصفين الثانى والثالث الثانوى بعد دفعة العام الدراسى الجديد 2019.2020.

5- امتحانات الصفين الاول والثاني الثانوي الخارجين من التراكمية الكترونيا ووفقا لنظام التقييم الجديد.

6- بدء الدراسة لرياض الاطفال 11 سبتمبر و21 سبتمبر لباقى الصفوف الدراسية.

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7- يحق لطلاب الثانوية العامة ف مدارس اللغات اختيار اللغة التي يؤدون بها الامتحانات.

8 الانتهاء من تجهيز المناهج الدراسية لجميع المراحل خلال الثلاث سنوات القادمة ودراسة بدء تطبيقها في العام الدراسى المخصص له.

9- الوزارة لم ترسل قانون التعليم الجديد الى مجلس النواب انتظارا لتقييم التجربة.

10- قانون الثانوية الجديدة يحدد تفاصيل امتحان الشهادة الثانوية فى الصف الثالث الثانوي للدفعة التى تستفيد من الصف الثانى كسنة نقل وباقى الدفعات التى ستكون الصفين الثانى الثانوى والثالث تراكمى.

11 - التقييم الجديد قائم على إكساب الطالب مهارات.