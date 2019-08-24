مصر | تجديد حبس عاطل وفتاة قاما بطعن معيد بكلية الزراعة لسرقته

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تجديد حبس عاطل وفتاة قاما بطعن معيد بكلية الزراعة لسرقته والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، تجديد حبس عاطل وفتاة، 15 يومًا على ذمة التحقيقات بتهمة قتل معيد بكلية الزراعة جامعة القاهرة، بغرض سرقته.

كما أمرت النيابة فى وقت سابق بتشريح جثة المجني عليه وإرسال بيان بالصفة التشريحية والتصريح بالدفن عقب ذلك، كما أمرت أيضا بالتحفظ على كاميرات المراقبة لمكان الحادث لفحصها وتفريغها وإعداد تقرير بها.

البداية تعود عندما تلقى قسم شرطة دار السلام، بلاغا من الأهالي بوجود متوفى داخل شقة بدائرة القسم، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى المكان، وعثر على جثة وبها عدد كبير من الطعنات.

وقام رجال المباحث بمناقشة شهود العيان، وتفريغ كاميرات المراقبة الموجودة بمحيط العقار الذي شهد الحادث، وكشفت أن وراء ارتكاب الواقعة عاطل وفتاه بهدف السرقة، وتم القبض على المتهمن، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التى أمرت بحبسهم فى وقت سابق 4 أيام وتم التجديد.