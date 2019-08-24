مصر | سرق الكلب فـ"خطفوه".. التحقيق مع صاحب محل وعامل لتعديهما على ميكانيكي بالمعادي

وكشفت التحريات الأولية بتلقي قسم شرطة المعادي، بلاغا مفاده من "ا. س"، 38 سنة، ميكانيكي، مصاب بخدوش بالرقبة وكدمات بالوجه بتضرره من كــــل من "سيد ا. س" 42 سنة، صاحب محل ورد، و"محمود. ع"، 25 سنة، عامل بذات المحل" لقيامهما باصطحابه إلى المحل عملهما والتعدي عليه بالضرب محدثين ما به من إصابات وإكراهه على توقيع إيصالي أمانة، الأول بمبلغ 5 آلاف جنيه والثاني على بياض، والاستيلاء منه على هاتفه المحمول ومبلغ مالي 250 جنيها ثم قاما بتصويره باستخدام هاتف محمول عقب إجباره على الاعتراف بسرقة كلب خاص الأول.



وبإجراء التحريات تبين صحة الواقعة، وأن المشكو في حقهما وراء ارتكابها، وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكن ضباط وحدة مباحث القسم وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبطهما وبحوزتهما هاتف محمول، والمبلغ المالي المستولى عليه، 2 إيصال أمانة مذيلان بتوقيع المجني عليه، هاتف محمول ملك المتهم الأول يحوي مقطع الفيديو.



وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، حرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيقات.

