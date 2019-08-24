مصر | تخصصوا في سرقة الدرجات.. حبس عاطلين 4 أيام لاتهامهم بتكوين تشكيل عصابي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تخصصوا في سرقة الدرجات.. حبس عاطلين 4 أيام لاتهامهم بتكوين تشكيل عصابي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت نيابة النزهة حبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيق لاتهامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص في سرقة الدرجات النارية واخرهم 9 دراجات نارية بمنطقة النزهة.

وتعود البداية عندما وردت معلومات لضباط وحدة مباحث قسم شرطة النزهة أن كلًا من أحمد. ص، عاطل، محمود. ع، عاطل والمطلوب التنفيذ عليه في القضية رقم 16191 لسنة 2017م الأزبكية "سلاح ابيض" والمقضى فيها بالحبس شهر،يكونان فيما بينهما تشكيلا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي في مجال سرقات الدراجات البخارية بأسلوب "توصيل الأسلاك" وأنهما وراء ارتكاب العديد من تلك الحـوادث.

وبإجراء التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات عقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهما أسفر أحدها عن ضبطهما حال استقلالهما الدراجة البخارية "فيسبا" والمبلغ بسرقتها في المحضر رقم 13399 لسنة 2019م جنح القسم.

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وبمواجهتهما بالتحريات وما أسفر عنه الضبط اعترفا بسرقة الدراجة المضبوطة بأسلوب "توصيل الأسلاك" وأقرا بارتكاب 8 حوادث سرقة بذات الأسلوب.

تم بإرشادهما ضبط كافة الدراجات البخارية المستولى عليها بمكان إخفائها داخل مخزن خاص بالمتهم الأول كائن ـ دائرة قسم شرطة السلام أول.

وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على الدراجات البخارية واتهموهما بالسرقة، تم تحرير المحاضر اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

