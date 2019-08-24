مصر | نظر دعوى العتال بشأن وقف الانتخابات التكميلية للزمالك ٢٩ أغسطس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نظر دعوى العتال بشأن وقف الانتخابات التكميلية للزمالك ٢٩ أغسطس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت محكمة القضاء الإداري الدعوى المقامة من هاني العتال، لوقف انتخابات نادي الزمالك التكميلية، ضد وزير الشباب والرياضة بصفته، ورئيس الإدارة المركزية لمكتب الوزير بصفته، والمدير التنفيذي لوزارة الشباب والرياضة بصفته، ومدير مديرية الشباب والرياضة بالجيزة بصفته، والمدير التنفيذي لنادي الزمالك بصفته، ورئيس نادي الزمالك، لجلسة 29 أغسطس الجاري.

وتضمنت عريضة الدعوى التي حملت رقم 58949 لسنة 73، ضرورة وقف مخالفة حرمان عضوين من استكمال دورتهما الانتخابية، وعدم جواز تطبيق تعديلات لائحة الزمالك في 2019 بأثر رجعي على دورة انتخابية أقيمت بلائحة سابقة، ما يعني تنفيذ لائحتين متضاربتين في نفس الدورة الانتخابية، وعدم جواز الغاء منصب النائب الثاني قبل انتهاء مدته في 23 نوفمبر 2021.