مصر | "عقاقير" و"منشطات جنسية".. حبس صيدلي لترويجه أدوية "محظورة" بمصر القديمة

كما أمرت بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة.

وتعود البداية عندما تمكن ضباط مباحث التموين من ضبط "م. م" 22 سنة، مسئول عن صيدلية بدون ترخيص، وبحيازته كميات كبيرة من الأدوية، والعقاقير الطبية الخاصة بهيئة التأمين الصحي، والمنشطات الجنسية غير مسدد عنها الرسوم الجمركية، ومحظور تداولها داخل الصيدلية بقصد التصرف فيها بالبيع لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعثر بداخل الصيدلية على 15 ألف عبوة أقراص، كبسولات، شراب، مراهم، 1190 قرصًا دوائيًا خاصين بهيئة التأمين الصحي منتهية الصلاحية، ومنشطات جنسية عبارة عن 80 عبوة عسل، عبوة كريم، عبوة اسبراى، 350 قرص جنسى وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.