مصر | "عقاقير" و"منشطات جنسية".. حبس صيدلي لترويجه أدوية "محظورة" بمصر القديمة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "عقاقير" و"منشطات جنسية".. حبس صيدلي لترويجه أدوية "محظورة" بمصر القديمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قررت نيابة مصر القديمة، حبس صيدلي 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة ترويج عقاقير طبية منتهية الصلاحية ومنشطات جنسية بالمخالفة للقانون، وأمرت بالتحفظ على المضبوطات.
وتعود البداية عندما تمكن ضباط مباحث التموين من ضبط "م. م" 22 سنة، مسئول عن صيدلية بدون ترخيص، وبحيازته كميات كبيرة من الأدوية، والعقاقير الطبية الخاصة بهيئة التأمين الصحي، والمنشطات الجنسية غير مسدد عنها الرسوم الجمركية، ومحظور تداولها داخل الصيدلية بقصد التصرف فيها بالبيع لتحقيق أرباح غير مشروعة.
كما أمرت بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة.
وتعود البداية عندما تمكن ضباط مباحث التموين من ضبط "م. م" 22 سنة، مسئول عن صيدلية بدون ترخيص، وبحيازته كميات كبيرة من الأدوية، والعقاقير الطبية الخاصة بهيئة التأمين الصحي، والمنشطات الجنسية غير مسدد عنها الرسوم الجمركية، ومحظور تداولها داخل الصيدلية بقصد التصرف فيها بالبيع لتحقيق أرباح غير مشروعة.
وعثر بداخل الصيدلية على 15 ألف عبوة أقراص، كبسولات، شراب، مراهم، 1190 قرصًا دوائيًا خاصين بهيئة التأمين الصحي منتهية الصلاحية، ومنشطات جنسية عبارة عن 80 عبوة عسل، عبوة كريم، عبوة اسبراى، 350 قرص جنسى وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.
تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.