مصر | لمدة 24 ساعة.. حجز موظف وعامل لتنقيبهما عن الآثار بالدرب الأحمر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لمدة 24 ساعة.. حجز موظف وعامل لتنقيبهما عن الآثار بالدرب الأحمر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت نيابة الدرب الأحمر الجزئية، حجز موظف معاش وعامل 24 ساعة لحين وورد تحريات المباحث بتهمة تنقيبهما عن الآثار أسفل منزل.

وكشفت تحقيقات النيابة عن ورود معلومات لضباط وحدة مباحث قسم شرطة الدرب الأحمر مفادها قيام شخصين بالتنقيب عن الآثار بعقار في عطفة السروجية، وعلى الفور انتقلت القوات إلى مكان البلاغ، وتم ضبط "كل من ا. ف"، 53 سنة، بالمعاش، "أحمد. س. أ"، 38 سنة، عامل حال قيامهما بالتنقيب عن الآثار داخل العقار سكنهما، وعثر بداخله على حفرة قطرها 1 متر بعمق 20 مترا وأدوات تنقيب عبارة عن 2 موتور كهربائي، 5 موتور شفط مياه، سلم خشبي، كمية من الحبال، مطرقة، عتلة حديدية.

وبمواجهتمها أقروا بالواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

