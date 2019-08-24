مصر | في السلام.. حبس عاطل أدار شركة وهمية للنصب على راغبي العمل بالخارج

وتعود البداية عندما أكدت معلومات وتحريات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير قيام عاطل مقيم بدائرة مركز شرطة شبين الكوم بالمنوفية- سبق اتهامه في 7 قضايا " أموال عامة - تبديد - نصب "، ومحكوم عليه في 3 قضايا متنوعة؛ بإنشاء شركة وهمية لإلحاق العمالة المصرية بالخارج "بدون ترخيص" - كائنة بدائرة قسم شرطة أول السلام واتخاذها مكانا لممارسة نشاطه الإجرامي في الاحتيال على راغبي السفر للعمل بالخارج، والإعلان على شبكة الإنترنت عن توافر فرص عمل ببعض الدول العربية خاصة بمهن مختلفة ومرتبات مجزية، وإجرائه المقابلات والتعاقدات مع المجنى عليهم بمقر الشركة، واستلام مبالغ مالية منهم والتوقيع على إيصالات الاستلام النقدية باسم الشركة الوهمي.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه حال تواجده بمقر الشركة، وعثر على 52 إيصال استلام نقدية من ضحاياه بإجمالي مبالغ مالية قدرها 450 ألف جنيه مصرى- أكلاشيه مزور لبيانات باسم الشركة - 4 هواتف محمولة - مبلغ مالي قدره 5400 جنيه من متحصلات نشاطه الإجرامي، وبمواجهته أعترف بنشاطه الإجرامي وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتوالت النيابة التحقيق.

