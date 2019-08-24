مصر | بـ"80 شيكارة".. سقوط مفتش تموين لاتجاره في الدقيق البلدي المدعم بكفر الشيخ

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بـ"80 شيكارة".. سقوط مفتش تموين لاتجاره في الدقيق البلدي المدعم بكفر الشيخ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه وبحوزته (عدد 80 شيكارة دقيق بلدي مدعم تزن حوالي 4 طن) والمحظور تداوله بالأسواق وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط أقر بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار.

وردت معلومات لقسم مباحث التموين بمديرية أمن كفر الشيخ مفادها قيام (مفتش تموين بإدارة تموين الحامول سن 49 – مقيم دائرة المركز ) بالاتجار غير المشروع في الدقيق البلدي المدعم، حيث يقوم بتجميعه من بعض أصحاب المخابز البلدية وبيعه بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

