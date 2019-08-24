مصر | من "بلبيس" لـ"منيا القمح".. حل لغز اختطاف طفل ومساومة أسرته بالشرقية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر من "بلبيس" لـ"منيا القمح".. حل لغز اختطاف طفل ومساومة أسرته بالشرقية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وقام قطاع الأمن العام بتشكيل فريق بحث جنائي بمشاركة إدارة البحث الجنائي بالشرقية أسفرت جهوده عن وجود الطفل طرف أحد الأشخاص (نقاش - سن 19 - مقيم بناحية كفر أبو دقن بدائرة مركز شرطة منيا القمح) بأحد المنازل المهجورة بذات الناحية.
وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع آخر (عامل - سن 20 - مقيم بدائرة مركز شرطة بلبيس) بتحريض من (عامل - سن 20 - مقيم بدائرة مركز بلبيس") على خطف الطفل ومساومة والده على مبلغ مالي نظير إطلاق سراحه، وأضاف بتوجههما لمكان الواقعة مُستقلان دراجة نارية واختطافه واحتجازه بالمنزل المُشار إليه، ونقله عقب ذلك لمزرعة دواجن طرف أحد الأشخاص (عامل بذات المزرعة - مقيم ببنى سويف)، وتم بإرشاده ضبط الأخير، وبرفقته الطفل والدراجة المُستخدمة فى إرتكاب الواقعة باستهداف المتهمان الهاربان، أمكن ضبط المحرض، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها لضبط المتهم الهارب.