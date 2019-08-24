أخبار مصر | الليلة.. حلقة خاصة من 'مصر النهاردة' عن مشاركة السيسي بقمة الدول الصناعية السبع بفرنسا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الليلة.. حلقة خاصة من 'مصر النهاردة' عن مشاركة السيسي بقمة الدول الصناعية السبع بفرنسا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يقدم الليلة برنامج مصر النهاردة على شاشة القناة الأولى، حلقة خاصة عن مشاركة الرئيس السيسي في قمة الدول الصناعية السبع المنعقدة بفرنسا.

وتتناول الحلقة قمة هذا العام العديد من الموضوعات، من بينها قضايا الأمن الدولي، ومكافحة الإرهاب، ومواجهة استخدام الإنترنت للأغراض الإرهابية، ومكافحة عدم المساواة، ودعم تمكين المرأة خاصة في أفريقيا، فضلاً عن قضايا البيئة والمناخ.

وتستضيف الحلقة: السفير محمد عبدالحكم مساعد وزير الخارجية الأسبق، والدكتور فخري الفقي أستاذ الاقتصاد ومستشار صندوق النقد الدولي الأسبق، والكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي.

البرنامج تقديم ريهام الديب وأحمد سمير، ويذاع في العاشرة مساءً على شاشة القناة الأولى.