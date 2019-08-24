أخبار مصر | تداول 199 شاحنة بضائع بموانئ البحر الأحمر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تداول 199 شاحنة بضائع بموانئ البحر الأحمر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر تداول 199 شاحنة بضائع و381 سيارة حيث يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال ثلاث سفن وهى امانة، القاهرة، الحرية وعلى متنهم 33 شاحنة وسيارة فيما استقبل الميناء بالامس السفينتين القاهرة وبوسيدون اكسبريس وعلى متنهم 50 شاحنة و16 سيارة وغادرت ثلاث سفن وهى امانة، الحرية، القاهرة وعلى متنهم 80 شاحنة و202 سيارة.

كما يشهد ميناء نويبع استقبال السفينتين ايلة وسينا وعلى متنهم 13 شاحنة فيما شهد الميناء بالامس وصول وسفر السفينة سينا وعلى متنها 23 شاحنة و2سيارة بينما شهد ميناء الغردقة وصول وسفر العبارة الرياض وعلى متنها 381 سيارة.