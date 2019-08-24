أخبار مصر | شيخ الأزهر يستقبل رئيس أكاديمية البحث العلمي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شيخ الأزهر يستقبل رئيس أكاديمية البحث العلمي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقبل الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم السبت، الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، لبحث سبل دعم التعاون العلمي بين الأزهر والأكاديمية.

,قال فضيلة الإمام الأكبر خلال اللقاء، إن مصر تحتاج إلى الاستثمار في الوعي بجانب بحوث علمية جادة من أجل تقدم وطننا الحبيب، مؤكدًا أن العمل على زيادة الوعي أول خطوات النجاح، مضيفًا أننا لدينا شباب مميز يحتاج كل الدعم والتشجيع حتى يخرج ما لديه من قدرات وابتكارات.

من جانبه، أوضح الدكتور محمود صقر، أن الأكاديمية تعمل على نشر ودعم ثقافة الابتكار والإبداع في كل أنحاء الجهورية، مضيفًا أن حاضنة التكنولوجية "رواق" التابعة للأكاديمية تقدم الدعم المادي والفني والتدريب ودراسات الجدوى والتسجيل؛ لتمكين المبتكر من الوصول إلى نجاح فكرته ومشروعه.