شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط طالب يصور ورقة امتحان الكيمياء للدور الثاني للثانوية العامة في شبين القناطر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ضبط مشرفي لجنة مدرسة شبين القناطر الثانوية بنات رقم 94 بمحافظة القليوبية، اليوم السبت، طالب أثناء قيامه بتصوير ورقة امتحان الكيمياء الدور الثاني للثانوية العامة، بواسطة هاتفه المحمول، وجرى سحب الهاتف المحمول، وكراسة الإجابة، وحرر محضر بالواقعة.

وقال طه عجلان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، «إن المديرية تقوم بالتنسيق مع مديرية الأمن، لتأمين اللجان وخطوط سير نقل أوراق الأسئلة والأجوبة، وتوفير طبيب أو زائرة صحية بكل لجنة، وسيارات إسعاف تحسباً لأية طوارئ».

وأكد «عجلان»، في تصريحات صحفية اليوم، اتخاذ كافة الإجراءات لضبط اللجان والتصدي لمحاولات الغش، وكذلك حظر حمل أو استخدام الطلاب والعاملين باللجان للهواتف المحمولة، ووجود لجان متابعة، فضلاً عن تشكيل غرفة للعمليات بديوان المديرية، لمتابعة سير عملية الامتحان، والتواصل المستمر مع مديري الإدارات لحل أي مشاكل قد تواجه اللجان أو الطلاب.