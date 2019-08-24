شكرا لقرائتكم خبر عن في الدورة التاسعة من مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية...محمود حميدة رئيسًا شرفيًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن السيناريست سيد فؤاد، رئيس مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية، أن الممثل محمود حميدة، وافق على الاستمرار رئيساً شرفياً في الدورة التاسعة والتي ستعقد في الفترة من 6 إلى 12 مارس 2020، وأبدى ملاحظات هامة حول طبيعة المسابقات والفاعليات للدورة القادمة، وتم ذلك في اجتماع أخير مع رئيس المهرجان والمخرجة عزة الحسيني، مدير المهرجان.

كما أعلن فؤاد، عن تكريم المخرج الكبير سمير سيف، في الدورة التاسعة لما قدمه للسينما المصرية من أعمال متميزة ومتنوعة، تميزت بالجودة الفنية والتواصل مع الجماهير، والتي شكلت الوجدان العربي والإفريقي، ويعرض له فيلمه الأخير «أغسطنيوس ابن دموعها» وهو انتاج مشترك بين تونس والجزائر وفرنسا.

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وصرحت المخرجة عزة الحسيني، مدير المهرجان، أن الدورة التاسعة سوف تشهد مسابقات جديدة، بناءاً على توصيات الممثل محمود حميدة، رئيس شرف المهرجان، ليصل المهرجان إلى الأفارقة في جميع أنحاء العالم، وليس فقط داخل القارة السمراء، وأعلنت عن سعادتها بتكريم النجمة ياسمين عبدالعزيز، من جيل النجوم الحالي، والتي قدمت أفلاماً مبهجة أسعدت الجماهير، مضيفة «أن الكوميديا نوع مهم من الأفلام السينمائية، وياسمين قد فرضت نمطاً سينمائياً إنسانياً جديداً حقق نجاح جماهيري وتجاري كبير».

وعبرت النجمة ياسمين عبدالعزيز، عن سعادتها بهذا التكريم، وشكرت إدارة مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية على تكريمها في الدورة المقبلة، مؤكدة على أهمية المهرجان وتفرده في الاهتمام بالسينما الأفريقية، وأشارت أن سعادتها مضاعفة بهذا التكريم لأنه بمحافظة الأقصر، وهي إحدي محافظات صعيد مصر المتعطش للسينما والثقافة.

وسبق وأعلن المهرجان، عن أن الدورة التاسعة، سوف تحمل اسم الفنان فريد شوقي، بمناسبة مئويته، كما أن الدورة مهداه لروح الممثل الكبير ستيجيه كواياتي، من مالي، والممثلة والمغنية عقيلة راتب، من مصر.

جدير بالذكر مهرجان الأقصر تقيمه مؤسسة شباب الفنانين المستقلين بدعم من وزارات الثقافة، والخارجية، والسياحة، والبنك الأهلي المصري، وبالتعاون مع محافظة الأقصر ونقابة المهن السينمائية.