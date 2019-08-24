شكرا لقرائتكم خبر عن جمارك مطار القاهرة تضبط محاولة تهريب كمية من المشغولات والأحجار الكريمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكن رجال الجمارك بالإدارة الاولي بمبنى الركاب ١، بمطار القاهرة، برئاسة أميرة عطية، مديرة الإدارة الأولى من ضبط محاولة تهريب جمركي لكمية من المشغولات والأحجار الكريمة بالمخالفة لأحكام القانون رقم ٦٨ لسنة ١٩٧٦ بشأن الرقابة على المعادن الثمينة وقانون الجمارك رقم ٦٦ لسنة ١٩٦٣ وقانون الاستيراد والتصدير رقم ١١٨ لسنة ١٩٧٥.

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة شركة النيل للطيران والقادمة من صبيحة بتركيا اشتبه الأستاذ نميري عبدالرحمن مأمور اللجنة الجمركية في راكب عراقي الجنسية.

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وبالعرض على محمد عيد مرسي مدير الإدارة الأولى بالإنابة قرر تمرير حقائبه على جهاز الفحص لأشعة الإكسراى بمعرفة محمد حسن عبدالوهاب مأمور الفحص فتم الإفادة بوجود أجسام معتمة ومتماثلة وتاكيد الإشتباه.

وبالعرض على أميرة عطية مدير الإدارة الأولي قررت تكليف لجنة لتفتيش حقائب الراكب من أحمد الجمل ومحمد حفظي مدير الحركة بحضور محمد عيد مرسي مدير الإدارة الأولي بالإنابة فتبين وجود ٢،٥٠٠ كيلو من المشغولات والخواتم من معدن ابيض وأصفر اللون بها أحجار كريمة اوشبه كريمة مختلفة الأشكال والأحجام والألوان.

قرر إبراهيم عبداللطيف، رئيس الإدارة المركزية لجمارك الركاب، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى وتحريز المضبوطات.

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على كافة المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.