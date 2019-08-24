شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم: 11 سبتمبر بدء الدراسة للمراحل من«كي جي 1» وحتى الصف الثاني الابتدائي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، والتعليم الفني، أن موعد بدء الدراسة للسنوات من: «كي جي 1» وحتى الصف الثاني الابتدائي سيكون في الحادي عشر من سبتمبر المقبل، على أن تبدأ الدراسة بالمراحل الأخرى يوم الحادي والعشرين من سبتمبر، وذلك وفق الخريطة الزمنية التي وضعتها الوزارة.

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جاء ذلك- خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقده وزير التربية والتعليم، اليوم، للحديث حول مستجدات نظام التعليم الجديد ونظام التقييم المعدل في المرحلة الثانوية.

وأضاف الوزير أنه تم الانتهاء من وضع المناهج الجديدة بالصف الثاني الابتدائي، والتي تم إعدادها وفق نظام التعليم الجديد.. مشيرا إلى أن الكتب الآن في المطبعة، وسيتم توزيعها مع بدء العام الدراسي الجديد.

وأكد أن الوزارة ستنتهي من إعداد المناهج الجديدة لجميع المراحل الدراسية عام«2022».. وأنها ستبدأ اعتبارا من العام الدراسي العام الجاري من إعداد المناهج الخاصة بالصف الثالث الابتدائي، والأول الإعدادي، والأول الثانوي.