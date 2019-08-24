شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم»: اعتبار الثاني الثانوي سنة نقل وليست تراكمية العام الدراسي المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الصف الثاني الثانوي في العام الدراسي المقبل ستكون سنة نقل وليست تراكمية، مؤكدا أن الوزارة لم تعرض نظام التعليم المعدل للثانوية العامة على مجلس النواب بهدف تقييم التجربة.

وقال الوزير خلال مؤتمر صحفي عقده بعد الظهر اليوم إن نظام التعليم المعدل في الثانوية هدفه وضع نظام امتحانات وتقييم جديد يقيس فهم نواتج التعلم مع نظام تصحيح إلكتروني عادل ويعمل بأقل قدر من التدخل البشري .

وأضاف أن الوزارة ستبدأ في تدريب معلمي الصفين الأول والثاني الثانوي يوم 14 سبتمبر المقبل ولمدة أسبوعين..مشيرا إلى أن التدريب سيستمر على مدى العام الدراسي 2019 / 2020 .