شكرا لقرائتكم خبر عن كشف حساب الداخلية في أسبوع (التفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجهت وزارة الداخلية، حملات بكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزى، خلال أسبوع، وكشفت غموض 54 جريمة قتل عمد، ونفذت 369 ألف حكمًا قضائيًا، وضبطت 16 تشكيلا عصابيًا، وضبطت 644 قطعة سلاح ناري و1585 قطعة سلاح أبيض.

قالت الوزارة إن الحملات استهدفت البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقتي بحيرة المنزلة بمحافظات دمياط وبورسعيد والدقهلية، والسحر والجمال بالشرقية، وضُبط خلالها 838 متهمًا وبحوزتهم 5 قطعة سلاح، وحررت 11 قضية مخدرات بمضبوطات 61 كيلو جرام بانجو، و1 كيلو جرام من الحشيش و140 جرام لمخدر الهيروين، كما نفذت 3024 حكم قضائي متنوع، وتأمين تنفيذ 11 قرار إزالة، وضبطت 350 قضية متنوعة أخرى.

كما ضبطت الحملات 644 قطعة سلاح نارى، منهم 72 بندقية آلية و114 بندقية و60 طبنجة و398 فرد محلى الصنع و2485 طلقة مختلفة الأعيرة و1585 قطعة سلاح أبيض.

كما نفذت الحملات 368 ألف 521 حكمًا، منهم 1345 حكم جنائى، و123 ألف 850 حكما بالحبس، و194 ألف و399 حكمًا مخالفة، كما ضبطت الداخلية 16 تشكيلا عصابيًا، ضموا 48 متهمًا، إرتكبوا 62 حادث سرقة متنوع، و98 قضية أحداث، كما ضبطت 10 آلاف 949 قضية مرافق عامة، وإعادة 15 سيارة مُبلغ بسرقتها.

كما كشفت الحملات غموض 54 جريمة قتل عمد، وسرقة بالإكراه، وحريق عمد، إنتحال صفة، وضبط مرتكبيها بـ 79متهماً، كما ساهمت الحملات في تأمين تنفيذ 2415 قرار إزالة لحالات تعدى على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة ومجرى نهر النيل ومنافع الرى والصرف.

كما ضبطت 232 ألف و313 مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها 349 الف و46 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و504 قيادة تحت تأثير مخدر، و4213 موقف عشوائى ،و 443طمس وبدون لوحات معدنية، كما ضبطت الحملات 5484 قضية تموينية متنوعة.

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كما ضبطت الحملات 67848 قضية سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد، وقد بلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة في قضايا سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد 41 مليار و190 مليون و70 جنيها.

كما ضبطت 1104 قضية في مجال الضرائب والرسوم أبرزها 127حالة ضرائب عامة، و262 حالة تهرب من الضرائب على القيمة المضافة، و44 قضية في مجال الجمارك، 262 قضية تهرب من الضرائب العقارية والملاهى، و123 حالة تحرى مدين ولجان فحص، وتنفيذ 272 حكم قضائى، بلغ حجم التعاملات في القضايا مليار جنيه 643 مليون و949 الف و633 جنيه.

كما ضبطت الحملات في قطاع الأموال العامة 16 قضية متنوعة في مجال جرائم الأموال العامة «الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبى والإختلاس والإضرار بالمال العام والإحتيال المصرفى وغسل أموال وكسب غير مشروع»بـ84 مليون و450 الف و245 جنيه، ومليون و680 الف و350 دولار امريكي .

كما ضبطت 140 قضية متنوعة في النقل والمواصلات أبرزها جرائم سرقات عامة وحيازة أسلحة نارية وبيضاءو أموال عامة وتسول وحيازة مواد مخدرة، بالإضافة إلى ضبط 2 تشكيل عصابى، ضما 5 متهمين إرتكبوا 3 وقائع «سرقة مهمات مصلحية، نشل».، وضبطت 181 قضية مصنفات وحقوق الملكية الفكرية.

كما ضبطت الحملات 397 قضية في مجال حماية الثروة السمكية، كما ضبطت الحملات 692 قضية إتجار في المواد المخدرة، ضبط خلالها 735 متهم وبحوزتهم 83 كليو حشيش و110 كليو بانجو و10 كليو هيروين و3 كليو استروكس، و3165 قرص مخدر.

كما تم ضبط 3 قضايا تهريب، و37 قضية متنوعة مخالفات مرورية، دخول الدائرة الجمركية، حيازة أسلحة نارية وذخائر.

وفي مجال الأمن السياحي، تم ضبط 1737 قضية ومخالفة في مجالات الحفر والتنقيب عن الآثار، التعدي على أرض آثار، حيازة قطع آثرية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.