شكرا لقرائتكم خبر عن عودة أكثر من ٦٠ ألف حاج (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بلغ عدد الحجاج المصريين الذين عادوا من الأراضي المقدسة، عقب أدائهم فريضة الحج أكثر من ٦٠ ألف حاج على متن شركات الطيران، المصرية والسعودية، من جانبها تواصل مصر للطيران رحلاتها لعودة حجاج بيت الله الحرام من الأراضي المقدسة.

حيث تسّير الشركة غدًا الأحد، ١٦ رحلة جوية من جدة والمدينة المنورة إلى القاهرة، لنقل ٣٧٠٠ حاجًا بواقع ٨ رحلات من جدة لنقل ٢٠٠٠ حاجًا، من بينهم رحلة خاصة لحجاج دولة مالي، ٨ رحلات من المدينة المنورة لنقل ١٧٠٠ حاجًا من حجاج قرعة القاهرة والإسكندرية والغربية والفيوم، بعثات الداخلية، وتضامن المؤسسة بخلاف رحلات العمل.

والجدير بالذكر أنه بنهاية رحلات اليوم، تكون مصر للطيران قد نقلت ٤٨٥٠٠ حاجًا من الأراضى المقدسة، على متن ٢٢٣ رحلة جوية من جدة والمدينة المنورةن من حجاج السياحة والهيئات، والقرعة والتضامنن والأفراد وحجاج الترانزيت والعمل.

عودة الحجاج المصريين