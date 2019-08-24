شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب الثانوية يؤدون امتحان الدور الثاني في «الكيمياء» و«علم النفس» و«الاجتماع» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أدى طلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية على مستوى الجمهورية، صباح السبت، في سابع أيام امتحانات الدور الثاني للعام الدراسي الحالي، امتحان مادة الكيمياء الشعبة العلمية بإجمالي عدد 30256 طالب وطالبة، وامتحان مادة علم النفس والاجتماع الشعبة الأدبية بإجمالي عدد 4778 طالب وطالبة في 278 لجنة على مستوى الجمهورية.

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كما أدى طلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة المكفوفين امتحان الدور الثاني في مادة التاريخ الورقة الأولى بإجمالي عدد 4 طلاب وفى مادة الفلسفة بإجمالي عدد 1 طالب.

وقال خالد عبدالحكم، مدير عام الإدارة العامة للامتحانات ونائب رئيس عام الامتحان، إن أجواء الامتحان خلال اليوم السابع للدور الثاني سارت بشكل جيد ومنضبط ودون حدوث أية مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية؛ حيث قامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات.

وأضاف عبدالحكم أن أعضاء فريق مكافحة الغش الإلكتروني بغرفة العمليات المركزية تمكنوا من رصد واقعتين غش باستخدام جهاز الهاتف المحمول ونشر أجزاء من الامتحان على مواقع التواصل الاجتماعي بعد بدء امتحان مادة الكيمياء، وذلك في محافظة الفيوم «إدارة اطسا التعليمية»، ومحافظة الغربية «إدارة غرب المحلة التعليمية»، وتم تحديد الطالبتين المسئولتين عن ذلك، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الحالتين.