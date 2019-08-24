شكرا لقرائتكم خبر عن «أبوشقة»: نواجه متأمرين ومفسدين يحاولون تدمير «الوفد».. ولن نتهاون ضدهم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس حزب الوفد، رسالة شديدة اللهجة إلى كل من يحاولون تشويه سمعة الوفد، ومن وصفهم بالمتآمرين والمفسدين الذين يسعون إلى تدمير الحزب، وقال بإنه لن يتهاون في اتخاذ أي قرارات خلال الفترة المقبلة التي قد تصل إلى الفصل من الحزب وتقديمهم لمحاكمات مدنية وجنائية، قائلا: «نعلم جميعا من يمولهم ولن نتهاون في تقديمهم جميعا لمحاكمات جنائية».

وأضاف «أبوشقة» في مؤتمر صحفي، السبت، عقده في بيت الأمة، أثناء إحياء ذكرى وفاة زعماء الحزب سعد زغلول ومصطفى النحاس وفؤاد سراج الدين، أن هؤلاء دخلاء على الحزب والوفديون رفضوهم في أكثر من استحقاق انتخابي بداية من انتخابات رئاسة الحزب وحتى انتخابات الهيئة العليا، وقال إن الغشاوة والحقد الأعمى الذي أغمى عيونهم وجسم على قلوبهم وصدروهم الغل لأنهم لم يدركوا من هو الوفد والوفديين الذين على استعداد للتضحية بكل ما يملكونه من أموال وأنفس لحماية الحزب العريق.

وقال «أبوشقة» إن الوفد في 30 مارس 2018 قدم رسالة إلى الجميع بأن الحزب باق ومستمر ولن يخضع لأي ضغوط وكان الجمع والتكدس غير المسبوق من الوفديين رسالة لمن لا يستطيعون ان يفهموا حتي هذه اللحظة ان هذا هو الوفد وليس الدخلاء، وكنا أمام مشهد يليق بالوفد وأجرينا التغييرات والتعديلات داخل الحزب لنستقبل سفراء أجانب قالوا إنهم في البيت الأبيض، داعيًا الوفديين إلى الرد على هؤلاء الناقمين المفسدين الذين يريدون تعطيل المسيرة وأقول للجميع إنني على هدي سعد والنحاس وسراج الدين أسير من أجل أن نجدد الثقة وتكون أرواح من قاتلوا وضحوا في راحه في قبورهم، ويدركوا أن ما قاله الشاعر «الناس سنوان موتي في حياتهم وأخرون في بطن الأرض أحياء»، نحن نستكمل رسالة ولن نضعف ولن نلين ولن نستكين لأني دائما أراهن على إرادة الوفديين ودائمًا كان الرهان في محله.

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وأكد «أبوشقة» أن يوم 30 مارس كانت رسالة على المفسدين أن يدركوها عندما رفضت اللائحة وفاز الرئيس بـ80% من الجمعية العمومية ونزل الجميع لحماية الوفد، وقال: نفتح الباب بتصالح حقيقي وليس مفسدين ومخربين متأمرين ويريدون تصدير مشاهد للخارج أن هناك صراعات، أقول لهم: هذه خيالات لا وجود لها على أرض الواقع والوجود الحقيقي لتماسك الوفديين الذين يتكتلوا ويقف خلف حزبهم وقت الأزمة دفاع عن الوفد ومبادئ الوفد وتاريخه نجد الوفدي الأصيل وليس المتلون صاحب المصلحة الذي يتنقل من هنا لهناك، وعلى الجميع أن يدرك أن علينا التزامات مالية كل شهر مليون ونص جنيه يتكتل الوفديين فيها، وقال: الأرض كانت محروقة ومكدسة بركام وعراقيل استطعنا بإرادة الوفديين أن نتغلب على هذه الصعاب، من يريد أن يشارك فليأتي.

وأكد «أبوشقة» أن مارس 2018 كانت جريدة الوفد خالية الوفاض وكان الحزب به 400 ألف جنيه فقط ورغم ذلك استمر الوفد قوي وشامخ، وأعلنت أن الجريدة لم تغلق وأنا مسؤول ماديًا، وتساءل: ماذا يريدون منا واوجه لهم رسالة أي محاولة للنيل من الحزب والوفديين يفصل ويقدم لمحاكمات مدنية وجنائية ولن نتهاون فقد مضي عهد التهاون، من ينحرف عن مبادئ الحزب لن نكون في منطقة رمادية ونمسك العصا من النصف سياستي على هدي زعماء الوفد الثلاثة.

وأضاف أن الوفد كان دائمًا يقف إلى جوار الدولة ولا يسمح بأي تأمر عليها ونحن مع الدولة ومصلحة الوطن والمواطن ونساند القيادة السياسية ليس تملقا لكن لبناء دولة وإن حاد سنقف ضده فنحن لا نعطي كارت على بياض لكننا أمام رئيس وطني يبني دولة دورنا ان نسانده.

وعاد «أبوشقة» ليؤكد أن الفترة المقبلة لن يقبل الحزب أي تهاون ضد قيادات الحزب قائلا: قد اضطر إلى طرح الأمر على الجمعية العمومية بالحزب لأخذ الرأي عليه وإذا لم يوافق على بنسبة 70% لن استمر في الحزب ولن نقبل أي حديث منهم محاولات لضرب الحزب والجميع يدرك ما يكتبونه وممن يقبضون ومن يمولهم.

وقال «أبوشقة»: نحن حزب الشعب ولسنا صنيعا لأي سلطة لكن لإرادة أمة وشعب، مؤكدا أن ثورة 19 حقيقية تمصل كفاح شعب وقيادة أمة وزعيم، مؤكدا ان الوفد الوحيد الذي معه جريدة وصلت توزيعها إلى مليون نسخه في عهد مصطفي شردي، وقال: نعاهد الزملاء الثلاث اننا على ذات الطريق والقيم نسير وان الوفد يظل قويا لاعبا اساسيا على المسرح السياسي الفترة المقبلة ويرحب بأي حزب قوي أمامه.

زيارة حزب الوفد برئاسة بهاء الدين أبوشقة لضريح سعد زغلول

زيارة حزب الوفد برئاسة بهاء الدين أبوشقة لضريح سعد زغلول

زيارة حزب الوفد برئاسة بهاء الدين أبوشقة لضريح سعد زغلول

زيارة حزب الوفد برئاسة بهاء الدين أبوشقة لضريح سعد زغلول

زيارة حزب الوفد برئاسة بهاء الدين أبوشقة لضريح سعد زغلول

زيارة حزب الوفد برئاسة بهاء الدين أبوشقة لضريح سعد زغلول

زيارة حزب الوفد برئاسة بهاء الدين أبوشقة لضريح سعد زغلول

زيارة حزب الوفد برئاسة بهاء الدين أبوشقة لضريح سعد زغلول

زيارة حزب الوفد برئاسة بهاء الدين أبوشقة لضريح سعد زغلول

زيارة حزب الوفد برئاسة بهاء الدين أبوشقة لضريح سعد زغلول

زيارة حزب الوفد برئاسة بهاء الدين أبوشقة لضريح سعد زغلول

زيارة حزب الوفد برئاسة بهاء الدين أبوشقة لضريح سعد زغلول