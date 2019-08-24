شكرا لقرائتكم خبر عن «تضامن الإسكندرية»: وصول 366 من حجاج المستوى الثانى خلال أيام (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال رضا متولي، وكيل وزارة التضامن بالإسكندرية، «لقد بدأ عودة حجاج بعثة الجمعيات الأهلية التابعين لإشراف المديرية، وقد وصل المستوى الأول وعددهم 188 حاج، وتم استقبالهم في مطار القاهرة الدولى ونقلهم في اتوبيسات إلى الإسكندرية».

وأضاف متولي، في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»: «أن حجاج المستوى الثاني وعددهم 366، ننتظر وصولهم خلال أيام إلى مطار برج العرب الدولى، مؤكداً على المتابعة وبصفة يومية ومستمرة لبعثة حج الجمعيات الأهلية لموسم حج ١٤٤٠ / ٢٠١٩».

وأكد وكيل وزارة التضامن، أن موسم الحج هذا العام حقق نجاحًا كبيرًا لإلتزام الحجاج بالتعليمات والقواعد التي تعرفوا عليها أثناء الاجتماعات التحضيرية التي سبقت السفر، فضلًا عن تعاون الجهات المعنية بمصر من وزارة التضامن ومحافظة الإسكندرية، لوضع جدول دقيق لجميع خطوات الحج بداية من الإعلان عن فتح باب التقديم لأداء الفريضة وإجراء القرعة العلنية، وإعلان النتيجة وصولًا إلى مراحل الإعداد والسفر وأداء المناسك.

وصول الحجاج بالإسكندرية

وصول الحجاج بالإسكندرية

وصول الحجاج بالإسكندرية