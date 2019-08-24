شكرا لقرائتكم خبر عن تامر وجيه يعتذر لـ«اتحاد الكرة» عن رئاسة لجنة تنمية الموارد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عبر المهندس تامر وجيه، رئيس مجموعة «پرايم القابضة»؛ عن شكره وتقديره لاتحاد كرة القدم المصري على الثقة التي أولوها إياه بترشيحه لرئاسة وتشكيل لجنة تنمية الموارد بالاتحاد الجديد.

وقال تامر وجيه في تصريحات، السبت، إنه اعتذر للاتحاد عن قبول هذا التكليف نظراً لارتباطاته بالاعمال الخاصة والتي تتطلب منه التواجد خارج البلاد لفترات مطولة مما سيعوقه عن تأدية مهامه التي يتطلبها المنصب.

وأعلن «وجيه» عن دعمه للاتحاد في كل أنشطته وكل ما يحتاجه من مجهودات واتصالات، مؤكداً على أنه لن يتخلى عمّن وضعوا ثقتهم فيه وسيدعم في كل المجالات التي تسعي لتطوير منظومة كرة القدم المصريه وإسعاد عشاقها من الشعب المصري.