شكرا لقرائتكم خبر عن الجمعيات الأهلية تعلن إطلاق مبادرة «نحو مجتمع بلا فساد» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت اللجنة العليا لمنظمات العمل الأهلي لمكافحة الفساد، برئاسة الدكتور طلعت عبدالقوي، عن تنظيم مؤتمر لإطلاق مبادرة لمكافحة الفساد بعنوان «نحو مجتمع بلا فساد»، الشهر منتصف الشهر المقبل، وذلك خلال اجتماعها الأخير بحضور أعضاء اللجنة من ممثلي وزارة التضامن الاجتماعي والجمعيات والمؤسسات الأهلية.

صرح الدكتور طلعت عبدالقوي، رئيس اتحاد الجمعيات الأهلية، أن المؤتمر والذي سيتم عقده خلال شهر سبتمبر يتناول الاستراتيجية القومية لمكافحة الفساد 2019 -2022، وعرض الخطة التنفيذية للجنة العليا لمكافحة الفساد، والتعريف بدور منظمات المجتمع الأهلي ونشر التوعية المطلوب توصيلها للمواطنين عن مخاطر الفساد وألية مكافحته.

وأضاف «عبدالقوي»، أن المؤتمر سيكون بحضور رئيس مجلس الوزراء، ووزراء التضامن الاجتماعي، والأوقاف، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، وشيخ الأزهر الشريف، ومفتي الديار المصرية وقداسة البابا تواضروس، وأعضاء اللجان العليا واللجان الإقليمية لمكافحة الفساد من جميع المحافظات، وممثلي الاتحادات النوعية والمنظمات الدولية.