شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس غرفة مواد البناء: خفض أسعار الفائدة «إيجابي» ويخدم الاستثمار في مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور كمال الدسوقي، نائب رئيس غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات وعضو جمعية رجال الأعمال، إن قرار لجنة السياسية النقدية بخفض أسعار الفائدة قرارا إيجابيا ويخدم مناخ الأعمال ويشجع على الاستثمار في مصر.

وأضاف «الدسوقي»، أن خفض الفائدة الرئيسية 150 نقطة يدل على أن مصر تسير في الاتجاه الصحيح نحو النمو الاقتصادي من خلال تشجيع الاستثمار، مشيراً إلى أن الاقتصاد المصري خرج من مرحلة التعافي إلى مرحلة الانطلاق.

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وأكد أن خفض أسعار الفائدة يساعد على كسر حالة الركود في السوق المحلية والتحول من الادخار إلى الاستثمار، لافتا إلى أن قرارات الفائدة للبنك المركزي تسير بشكل متوازن مع برنامج الحكومة للاصلاح الاقتصادي.

وكان خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة الرئيسية 150 نقطة وجاء قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك خفض أسعار الفائدة ليل‭ ‬الخميس للمرة الأولى منذ فبراير الماضي، مدعوما بانخفاض معدلات التضخم عن المتوقع لينخفض سعر الإيداع لأجل ليلة واحدة إلى 14.25 % من 15.75 %، وسعر الإقراض لليلة واحدة إلى 15.25 % من 16.75 %.

وأشار إلى أن قرار البنك المركزي يعكس نجاح الخطة الاقتصادية، وأن برنامج الاصلاح الاقتصادي والإجراءات التي بدأتها الحكومة منذ سنوات كان لابد منه بعدما كان الاقتصادي المصري على حافة الهاوية، كما أن القرار يثبت التوقعات السليمة وصحة البيانات والمؤشرات الدولية التي اصدرتها كبري المؤسسات المالية للاشادة بالاقتصاد المصري.