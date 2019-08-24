شكرا لقرائتكم خبر عن زواج «أصغر عروسين» في مصر (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في أواخر أغسطس 2013، داخل أحد منازل السنبلاوين بالدقهلية، أُقيم حفل خطوبة للعروسين «شمس» و«إيمان»، ربمّا يبدو ما سبق معلومات «عاديّة»، لكن المُثير للدهشة أن العريس «شمس» يبلغ من العمر 13 عامًا، فيما تبلغ العروس «إيمان» 10 سنوات، الأمر الذي أثار جدلاً كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي، وفي قلوب المهتمين بحقوق الطفل، فكيف يتم خطبة طفلين وسط احتفال من الأهل والأصدقاء، وكأنه أمرًا طبيعيًا؟.

بعد مرور 6 سنوات، تزوّج أبطال القصة «شمس» و«إيمان»، رغم اعتراضات الحقوقين، إذ نشر صالون تجميل صورًا للعروسين، تحت شعار: «مين في مصر ميعرفش العروسه والعريس دول؟».