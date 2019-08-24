شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: جارى استيراد أجهزة التابلت وتوزيعها على طلاب أولى ثانوى العام الجديد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه جارى استيراد التابلت للصف الأول الثانوى من قبل الجهات المعنية، وأنه سيتم توزيع التابلت على الطلاب فى الصف الأول الثانوى العام والصف الثانى الثانوى لديهم أجهزة التابلت.
وأوضحت وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده منذ قليل، أنه سيتم تحسين وضع المعلمين العام المقبل.
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