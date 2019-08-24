التعليم: تزويد أجهزة التابلت بقلم إلكترونى جديد بعد شكاوى الطلاب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن أجهزة التابلت لدفعة اولى ثانوى الجديدة ستكون بنفس المواصفات لأجهزة التابلت التى تم تسليمها للطلاب العام الدراسى الحالى. وكشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه سيتم تزويد الجهاز بقلم إلكترونى مختلف بشكل أفضل نظرًا لشكاوى الطلاب منه خلال أداء الامتحانات. Advertisements وحضر المؤتمر قيادات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، ومديرة عموم تنمية المواد الدراسية، والدكتورة نوال شلبى مدير مركز المناهج التعليميه بالوزارة والدكتور رضا حجازى رئيس قطاع التعليم العام والدكتور رمضان محمد مدير مركز الامتحانات والتقويم التربوى والدكتور محمد مجاهد نائب الوزير وخالد عبد الحكم مدير الإدارة العامة للامتحانات.

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