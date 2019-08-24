شكرا لقرائتكم خبر عن "حقك".. مبادرة لجهاز حماية المستهلك لتقليل زمن الاستجابة لشكاوى المواطنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن اللواء المهندس راضى عبد المعطى، رئيس جهاز حماية المستهلك، إطلاق مبادرة "حقك" غدا الأحد، لتخفيض زمن الاستجابة لشكاوى المواطنين ،حيث تستهدف حصر كافة الشكاوى الواردة للجهاز كما ونوعا وجغرافيا ثم تقسيم الشكاوى على كافة العاملين بالجهاز بحيث يتولى كل عضو من فريق العمل مسئولية ملف محدد من الشكاوى لا يقل عن 100 شكوى محدد به اسم الشاكى وموضوع الشكوى ورقم التليفون ويقوم عضو الجهاز بدوره بالتواصل مع الشاكين فى حضور الشركات والكيانات "الطرف الآخر فى المنظومة" للعمل على اتخاذ اجراء فورى لحل الشكوى بصوره ايجابيه، لافتا الى أن المبادرة سوف تستمر لمدة أسبوع اعتبارا من غدا

يأتى ذلك فى إطار فى إطار استراتيجية الدولة و توجهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بشأن الاهتمام بمشكلات المواطنين والتفاعل معها فى اطار من السهولة واليسر وتنفيذا لبرنامج الحكومة الذى أعلنه الدكتور مصطفى مدبولى – رئيس مجلس الوزراء بشأن اتخاذ كافه الإجراءات التى تستهدف التفاعل مع شكاوى المواطنين وما وجه به وزير التموين والتجاره بشأن تخفيض زمن الاستجابة لشكاوى المواطنين

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وأكد عبدالمعطى، أنه تم التنسيق مع كافة أطراف المنظومة لتخفيض زمن الاستجابة لشكاوى المواطنين من خلال برنامج الكترونى يسمح للشركات من خلال مسئول اتصال محدد لكل كيان له كود معتمد للحصول على بيانات ومضمون الشكاوى الخاصه به فور ورودها للعمل على سرعة اتخاذ اجراء بشأنها.

وأهاب عبدالمعطى بالمواطنين من أصحاب الشكاوى التجاوب مع مجموعات العمل بالجهاز ومشددا على كافة الكيانات والشركات – أطراف المنظومة الاستهلاكية – التفاعل مع شكاوى المواطنين بصوره أكثر إيجابية مؤكدا أن الجهاز هو الوكيل عن المواطنين والمدافع عنهم فى مواجهه كل ما يخل بحقوقهم الاستهلاكية وأن المواطن هو محور اهتمام كافة مؤسسات الدوله .

ومن ناحيه أخرى أكد رئيس الجهاز أن طرق التواصل مع الجهاز متعددة من خلال الخط الساخن19588 أو خدمة المواطن رقيب عبر رقم الواتس آب 01281661880 وايضاً من خلال الموقع الإلكترونى للجهاز WWW.CPA.GOV.EG أوعبرالتطبيق الإلكترونى المتاح على الهواتف الذكية والجهاز على استعداد تام لتلقى كافه الشكاوى التى ترد عبر البرامج الإعلامية والمواقع الإلكترونية والصحفية.