شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: الصف الثانى الثانوى سنة نقل العام المقبل استثنائى للدفعة الجديدة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الصف الثانى الثانوى العام سنة نقل فقط على دفعة العام الدراسى المقبل 2019/2020.
وأكد الوزير، خلال مؤتمر صحفى اليوم، أن دفعات الصف الأول الثانوى العام تجريبية لجميع الدفعات والثانى الثانوى نقل وليس تراكمية للدفعة المقبلة بشكل استثنائى.
وأوضحت وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى أنه يبدأ تقييم الثانوية التراكمية بعد تغيير القانون فى مجلس النواب والتصديق عليه، وأن التراكمية هى هدية من الوزارة للطلاب فبدلا من أن يؤدى الطالب امتحان واحد يؤدى أكثر من امتحان وهو فرصة لتحسين درجاته ومستواه العلمى لتحسين نواتج التعلم.
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