شكرا لقرائتكم خبر عن عودة 4600 حاج من الأراضى المقدسة على الجسر الجوى لـ"مصر للطيران" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستمر مصر للطيران فى تسيير رحلاتها الجوية لعودة حجاج بيت الله الحرام من الأراضى المقدسة، حيث تسير الشركة على مدار اليوم السبت، 22 رحلة جوية من جدة والمدينة المنورة إلى مطارى القاهرة وبرج العرب لنقل 4600 حاج.
وتنطلق 11 رحلة من جدة لنقل 2400 حاجًا، و11 رحلة من المدينة المنورة لنقل 2200 حاجا من حجاج تضامن البحيرة وشمال وجنوب سيناء وبنى سويف والمنيا، وقرعة الغربية وسوهاج والإسكندرية ومرسى مطروح والقاهرة، بخلاف رحلات العمل.
كانت هذه تفاصيل خبر عودة 4600 حاج من الأراضى المقدسة على الجسر الجوى لـ"مصر للطيران" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.