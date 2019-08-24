شكرا لقرائتكم خبر عن عودة 4600 حاج من الأراضى المقدسة على الجسر الجوى لـ"مصر للطيران" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستمر مصر للطيران فى تسيير رحلاتها الجوية لعودة حجاج بيت الله الحرام من الأراضى المقدسة، حيث تسير الشركة على مدار اليوم السبت، 22 رحلة جوية من جدة والمدينة المنورة إلى مطارى القاهرة وبرج العرب لنقل 4600 حاج.

وتنطلق 11 رحلة من جدة لنقل 2400 حاجًا، و11 رحلة من المدينة المنورة لنقل 2200 حاجا من حجاج تضامن البحيرة وشمال وجنوب سيناء وبنى سويف والمنيا، وقرعة الغربية وسوهاج والإسكندرية ومرسى مطروح والقاهرة، بخلاف رحلات العمل.