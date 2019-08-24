شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع ثنائى بين الرئيسين ماكرون وترامب على هامش قمة الدول السبع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، اجتماعا مع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب على هامش قمة الدول السبع، وقال ماكرون بعد لقائه ترامب، هدفنا المشترك هو عدم السماح لإيران بحيازة سلاح نووى.

وتتناول قمة مجموعة السبع هذا العام عددا من الموضوعات، من بينها قضايا الأمن الدولى ومكافحة الإرهاب والتطرف، مواجهة استخدام الإنترنت للأغراض الإرهابية، سبل مواجهة الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية، وكذا مكافحة عدم المساواة ودعم تمكين المرأة خاصة فى إفريقيا، فضلا عن قضايا البيئة والمناخ والتنوع البيولوجى وتطورات النظام الاقتصادى والمالى العالمى.

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