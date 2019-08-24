شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: امتحان طلاب الصفين الأول والثانى الثانوى العام المقبل إلكترونيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن العام المقبل سيتم اختبار طلاب الصفين الأول والثانى الثانوى إلكترونيا مع تذليل جميع العقبات أمام الطلبة، موضحا أنهم قرابة مليون و200 ألف طالب.

وأوضح الوزير، خلال المؤتمر، أنه تم تصحيح قرابة 36 مليون امتحان فى اختبارات الصف الأول الثانوى العام خلال الاختبارات الإلكترونية العام الدراسى الحالى قائلا عقدنا أكبر امتحانات إلكترونيًا ومنظومة الامتحان الإلكترونية ضخمة جدًا.