شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم بحلول 2021 الوزارة ستمتلك مناهج دراسية جديدة لجميع الصفوف الدراسية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه مع حلول عام 2021 ستمتلك الوزارة مناهج جديدة لجميع الصفوف، حيث يتم بناء مناهج 10 سنوات دراسية، مضيفة أنه سيتم الإسراع فى بناء هذه المناهج بشكل سنوى.
وأوضح الوزير خلال المؤتمر الصحفى، أنه سيتم النظر فى إعادة بناء التاريخ المصرى.
ويحضر المؤتمر قيادات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، ومديرة عموم تنمية المواد الدراسية، والدكتورة نوال شلبى مدير مركز المناهج التعليميه بالوزارة، والدكتور رضا حجازى رئيس قطاع التعليم العام والدكتور رمضان محمد مدير مركز الامتحانات والتقويم التربوى والدكتور محمد مجاهد نائب الوزير وخالد عبد الحكم مدير الإدارة العامة للامتحانات.
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