​شيخ الأزهر يبحث مع رئيس أكاديمية البحث العلمي دعم سبل التعاون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:
استقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم السبت، الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، لبحث دعم سبل التعاون.
قال فضيلة الإمام الأكبر، إن مصر تحتاج إلى الاستثمار في الوعي بجانب بحوث علمية وجادة من أجل تقدم وطننا الحبيب، مؤكدًا أن العمل على زيادة الوعي أول خطوات النجاح، مضيفًا أننا لدينا شباب مميز يحتاج كل الدعم والتشجيع حتى يخرج ما لديه من قدرات وابتكارات.
من جانبه، أوضح الدكتور محمود صقر، أن الأكاديمية تعمل على نشر ودعم ثقافة الابتكار والإبداع في كل أنحاء الجهورية، مضيفًا أن حاضنة التكنولوجية "رواق" التابعة للأكاديمية تقدم الدعم المادي والفني والتدريب ودراسات الجدوى والتسجيل؛ لتمكين المبتكر من الوصول إلى نجاح فكرته ومشروعه.
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