محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:
ألقت مباحث القاهرة برئاسة اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة القبض على ٣ هاربين وبحوزتهم كمية من الهيروين وسيارة مبلغ بسرقتها.
أثناء مرور قوة أمنية من مباحث قسم شرطة السلام ثان بمنطقة مساكن العبد 560 ـ دائرة القسم، اشتبه في سيارة ميكروباص تحمل أرقام ق ر ط 9465 ماركة فوتو " صيني الصنع "بيضاء اللون يستقلها ثلاثة أشخاص وفور الاقتراب منهم حاولوا الفرار ، إلا انه تمكن من استيقاف السيارة وضبطهم تبين أنهم كل من ، "رضا.م" 26 سنة، عاطل، مقيم شارع مدرسة الأورمان ـ دائرة قسم شرطة المرج ، والسابق اتهامه في القضية رقم 790 لسنة 2012م السلام أول "سرقة بالإكراه"، وضُبط بحوزته كمية من مسحوق الهيروين وزنت 3 جرام، "إسلام.م"، 28 سنة، عاطل، مقيم 97 شارع كمال صقر ـ دائرة قسم شرطة السلام أول، سبق اتهامه في قضيتين آخرهما 36332 لسنة 2018م السلام أول " سرقة مسكن " شقيق الأول.
كما تم ضبط "أحمد.ع" 28 عاطل ومقيم مساكن العبد 560 ـ دائرة القسم والسابق اتهامه في 3 قضايا آخرهم 4783 لسنة 2012م السلام ثان " مخدرات " ، وبحوزتهم عدد 3 مفتاح مصطنع ، وبالكشف الفني عن السيارة المضبوطة بحوزتهم تبين أنها مبلغ بسرقتها في المحضر رقم 27183 لسنة 2019م جنح المرج بتاريخ 13/8/2019م بلاغ المدعو / احمد شوقي عبد الرازق سن 37 صاحب مكتب رحالات ومقيم شارع الأزهار ـ دائرة قسم شرطة المرج.
وبمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط اعترفوا بسرقة السيارة بأسلوب " المفتاح المصطنع " وأقر الأول بحيازته للمادة المخدرة بقصد التعاطي، باستدعاء المجني عليه تعرف على السيارة واتهم بالسرقة.
وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق
كانت هذه تفاصيل خبر بهيروين وسيارة مسروقة.. كمين أمني يضبط 3 هاربين بالقاهرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.