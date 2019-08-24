بهيروين وسيارة مسروقة.. كمين أمني يضبط 3 هاربين بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ألقت مباحث القاهرة برئاسة اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة القبض على ٣ هاربين وبحوزتهم كمية من الهيروين وسيارة مبلغ بسرقتها.

‏‫أثناء مرور قوة أمنية من مباحث قسم شرطة السلام ثان بمنطقة مساكن العبد 560 ـ دائرة القسم، اشتبه في سيارة ميكروباص تحمل أرقام ق ر ط 9465 ماركة فوتو " صيني الصنع "بيضاء اللون يستقلها ثلاثة أشخاص وفور الاقتراب منهم حاولوا الفرار ، إلا انه تمكن من استيقاف السيارة وضبطهم تبين أنهم كل من ، "رضا.م" 26 سنة، عاطل، مقيم شارع مدرسة الأورمان ـ دائرة قسم شرطة المرج ، والسابق اتهامه في القضية رقم 790 لسنة 2012م السلام أول "سرقة بالإكراه"، وضُبط بحوزته كمية من مسحوق الهيروين وزنت 3 جرام، "إسلام.م"، 28 سنة، عاطل، مقيم 97 شارع كمال صقر ـ دائرة قسم شرطة السلام أول، سبق اتهامه في قضيتين آخرهما 36332 لسنة 2018م السلام أول " سرقة مسكن " شقيق الأول.

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كما تم ضبط "أحمد.ع" 28 عاطل ومقيم مساكن العبد 560 ـ دائرة القسم والسابق اتهامه في 3 قضايا آخرهم 4783 لسنة 2012م السلام ثان " مخدرات " ، وبحوزتهم عدد 3 مفتاح مصطنع ، وبالكشف الفني عن السيارة المضبوطة بحوزتهم تبين أنها مبلغ بسرقتها في المحضر رقم 27183 لسنة 2019م جنح المرج بتاريخ 13/8/2019م بلاغ المدعو / احمد شوقي عبد الرازق سن 37 صاحب مكتب رحالات ومقيم شارع الأزهار ـ دائرة قسم شرطة المرج.

وبمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط اعترفوا بسرقة السيارة بأسلوب " المفتاح المصطنع " وأقر الأول بحيازته للمادة المخدرة بقصد التعاطي، باستدعاء المجني عليه تعرف على السيارة واتهم بالسرقة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق