ضبط تاجر بحوزته كمية من السجائر المهربة جمركيا بالنزهة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكن ضباط مباحث إدارة تأمين طرق ومحاور ميناء القاهرة الجوي من ضبط تاجر وبحوزته كمية من السجائر مهربة جمركياً ومجهولة المصدر.

الواقعة بدأت حال قيام قوة من مباحث إدارة تأمين طرق ومحاور ميناء القاهرة الجوي، بتامين الحالة الأمنية أسفل كوبري الحرفين دائرة قسم شرطة النزهة، فتمكنوا من ضبط "أشرف.م"، 39 سنة، تاجر، مقيم مساكن القاهرة،- دائرة قسم شرطة السلام أول، أثناء استقلاله سيارة أجرة، بحوزته 195 خرطوشة سجائر، 199 خرطوشة سجائر، بإجمالي 3940 علبة سجائر، وجميعها مهربة جمركياً ومجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها، ومبلغ مالي 36 ألف جنيه.

بمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد التصرف فيها بالبيع لتحقيق أرباح غير مشروعة، وأن المبلغ المالي المضبوط بحوزته من متحصلات تجارته الغير مشروعة.

وبالعرض على اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، أمر باتخاذ الإجراءات اللازمة، وإحالة المتهم إلى النيابة للتحقيق.