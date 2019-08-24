ضبط تشكيل عصابي لسرقة الدراجات البخارية بالنزهة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

نجحت مباحث القاهرة برئاسة اللواء نبيل سليم في ضبط تشكيل عصابي لسرقة الدراجات البخارية بأسلوب "توصيل الأسلاك" بمنطقة النزهة.

كانت وردت معلومات لضباط وحدة مباحث قسم شرطة النزهة تفيد "أحمد.ص"، 29 سنة، عاطل ومقيم بلوك 66 مساكن عين شمس ـ دائرة قسم شرطة عين شمس، سبق اتهامه في القضية رقم 6962 لسنة 2017م الأزبكية " سرقة وسائل نقل"، "محمود. ع"، 23 سنة، عاطل مقيم بذات العنوان، ومطلوب التنفيذ عليه في قضية "سلاح" والمقضي فيها بالحبس شهر بجلسة 13/1/2018م ، يكونان فيما بينهما تشكيلا عصابياً تخصص نشاطه الإجرامي في مجال سرقات الدراجات البخارية بأسلوب " توصيل الأسلاك " وأنهما وراء ارتكاب العديد من تلك الحـوادث

Advertisements

بإجراء التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات، وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهما أسفرت إحداها عن ضبطهما، واثناء استقلالهما الدراجة البخارية " فيسبا " رقم "أ د ب 2951 نبيتي اللون، والمبلغ بسرقتها في المحضر رقم 13399 لسنة 2019م جنح القسم بتاريخ 16/8/2019م بلاغ المدعو/ سيد بدير جمعة سن 34 ترزي ومقيم 14 شارع إبراهيم عناني دائرة قسم شرطة المطرية.

وبمواجهتهما بالتحريات وما أسفر عنه الضبط اعترفا بسرقة الدراجة المضبوطة بأسلوب "توصيل الأسلاك" وأقرا بارتكاب 8 حوادث سرقة بذات الأسلوب، تم بإرشادهما ضبط كافة الدراجات البخارية المستولى عليها بمكان إخفائها داخل مخزن خاص بالمتهم الأول كائن ـ دائرة قسم شرطة السلام أول.

وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على الدراجات البخارية واتهموهما بالسرقة، تحرر عن ذلك ملحقا للمحاضر الأصلية، وتولت النيابة العامة التحقيق .